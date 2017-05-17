«Шахтер» предоставит болельщикам бесплатные билеты на финал Кубка Беларуси

28 мая «Шахтер» и брестское «Динамо» в Гродно сыграют в финале Кубка Беларуси.

Солигорский клуб опубликовал на своем сайте информацию для болельщиков по билетам.

«Билеты на эту встречу для болельщиков нашей команды будут распространяться БЕСПЛАТНО.

Централизованный выезд будет организован следующими организациями (обращайтесь в администрацию):

– «Белхимпрофсоюз» (ОАО «Беларуськалий»);

– «Независимый профсоюз горняков» (ОАО «Беларуськалий»);

– ЗАО «Солигорский Институт проблем ресурсосбережения»;

– ОДО «Завод Универсал-Импульс»;

– филиал «Автобусный парк №1» г.Солигорск ОАО «Миноблавтотранс»;

– ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции»;

– ОАО «Трест «Шахтоспецстрой».

Болельщики, которые планируют добираться на финал Кубка на личном транспорте, могут обращаться по номеру телефона: +375333927568 (Дмитрий)», – говорится в сообщении «Шахтера».

Матч «Динамо» Брест – «Шахтер» пройдет 28 мая в Гродно и начнется в 18.00.