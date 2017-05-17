|
Даниэль Златков: «В Солигорске дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду»
18.05.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Шахтера» Даниэль Златков рассказал о реакции на то, что он внешне похож на полузащитника «Реала» Криштиану Роналду.
– Нередко говорят, что ты похож на Криштиану Роналду. Не надоели эти сравнения?
– Постоянно слышу нечто подобное. Привык уже, воспринимаю нормально. Если бы хотел, мог бы еще больше напоминать португальца. Сделал бы себе такую же прическу, загар... Но мне хорошо и так. Не люблю много сравнивать себя с Криштиану.
– Как думаешь, по характеру ты тоже похож на него?
– Я с Роналду незнаком. Не знаю, что это за человек. Если брать поведение на поле – мне кажется, мы с ним совершенно разные.
- Тебя часто принимали за Криштиану?
– Это случалось много раз. Постоянно, каждый день – вчера, сегодня... В Солигорске маленькие дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду. Они меня здесь любят.
– Как думаешь, твой хорватский одноклубник Любан Црепуля правда похож на Месси?
– Да, очень. Даже странно, что мы оказались с ним в одной команде, – сказал Златков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник «Шахтера» Даниэль Златков рассказал о реакции на то, что он внешне похож на полузащитника «Реала» Криштиану Роналду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии