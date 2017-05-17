Даниэль Златков: «В Солигорске дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду»

Защитник «Шахтера» Даниэль Златков рассказал о реакции на то, что он внешне похож на полузащитника «Реала» Криштиану Роналду.

– Нередко говорят, что ты похож на Криштиану Роналду. Не надоели эти сравнения?

– Постоянно слышу нечто подобное. Привык уже, воспринимаю нормально. Если бы хотел, мог бы еще больше напоминать португальца. Сделал бы себе такую же прическу, загар... Но мне хорошо и так. Не люблю много сравнивать себя с Криштиану.

– Как думаешь, по характеру ты тоже похож на него?

– Я с Роналду незнаком. Не знаю, что это за человек. Если брать поведение на поле – мне кажется, мы с ним совершенно разные.

- Тебя часто принимали за Криштиану?

– Это случалось много раз. Постоянно, каждый день – вчера, сегодня... В Солигорске маленькие дети просят сфотографироваться. Думают, что я настоящий Роналду. Они меня здесь любят.

– Как думаешь, твой хорватский одноклубник Любан Црепуля правда похож на Месси?

– Да, очень. Даже странно, что мы оказались с ним в одной команде, – сказал Златков.

«В Турции часто объяснял, что я – Златков, а не Роналду». Новичок «Шахтера», внешность которого вводит в заблуждение