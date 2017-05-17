Игорь Шлойдо: «Низкая посещаемость? Большой проблемой является взаимодействие органов правопорядка и болельщиков»

Гендиректор «Минска» Игорь Шлойдо поделился мнением о посещаемости команды в чемпионате.

– Хотелось бы продолжить тему школы. У вас занимаются футболом сотни детей, у которых есть родители. Если бы все они ходили на матчи «Минска» в высшей лиге, то посещаемость команды была бы на порядок выше. Почему при такой большой потенциальной аудитории посещаемость «Минска» невысока?

– Посещение матчей – комплексная проблема всего белорусского футбола. Например, сегодня «Минск» не может самостоятельно назначать время начала матчей. И порой игры проходят в такое время, когда дети и родители отсутствуют в городе. При наступлении длинного светового дня, на наш взгляд, игры могут проходить в будние дни, чтобы люди после работы смогли их посещать.

Также большой проблемой является взаимодействие органов правопорядка и болельщиков. Как отмечают многие руководители наших футбольных клубов, найти полное взаимопонимание пока не удается.

Хотелось бы и более положительных моментов в вопросах освещения журналистами чемпионата страны и вообще популяризации белорусского футбола.

Также одним из ключевых факторов посещаемости является игра команды и уровень чемпионата. Сегодня существует конкуренция со стороны других представителей индустрии развлечений, тех же кинотеатров. В конце концов, в наше время каждый любитель футбола может включить телевизор и смотреть матчи топовых чемпионатов, – сказал Шлойдо.

«Надо терпеть и доверять молодым». «Минск» в шаге от зоны вылета, но все в порядке