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БАТЭ – «Динамо» Минск. Бригада Кульбакова обслужит матч 9 тура
18.05.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Центральный матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск обслужит судейская бригада Алексея Кульбакова.
Судьи на линии: Андрей Герасимук и Олег Маслянко.
Дополнительные помощники рефери: Дмитрий Дмитриев (Фаниполь), Сергей Лобацевич (Витебск)
Резервный судья: Евгений Наумов (Минск)
Инспектор: Виктор Шукан (Минск)
Матч БАТЭ – «Динамо» Минск пройдет 20 мая в Борисове и начнется в 19.00.
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Центральный матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск обслужит судейская бригада Алексея Кульбакова.
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