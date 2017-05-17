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БАТЭ – «Динамо» Минск. Бригада Кульбакова обслужит матч 9 тура

18.05.2017 10:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Центральный матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск обслужит судейская бригада Алексея Кульбакова.

Судьи на линии: Андрей Герасимук и Олег Маслянко.

Дополнительные помощники рефери: Дмитрий Дмитриев (Фаниполь), Сергей Лобацевич (Витебск)

Резервный судья: Евгений Наумов (Минск)

Инспектор: Виктор Шукан (Минск)

Матч БАТЭ – «Динамо» Минск пройдет 20 мая в Борисове и начнется в 19.00.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Центральный матч девятого тура чемпионата Беларуси БАТЭ – «Динамо» Минск обслужит судейская бригада Алексея Кульбакова.

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