Дэйв Льюис: «Скауты НХЛ интересовались Шаранговичем, Лисовцом и Воробьем»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал об интересе к молодым хоккеистом национальной команды из НХЛ.

– Какие у Шаранговича шансы быть выбранным на драфте НХЛ-2018?

– Я говорил с НХЛовскими скаутами – Егор им нравится, они следят за ним. Понятия не имею, что будет на драфте, однако на парня точно обратили внимание.

Скауты интересовались тремя хоккеистами – Лисовцом, Шаранговичем и Воробьем, – сказал Льюис.