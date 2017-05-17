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Дэйв Льюис: «Скауты НХЛ интересовались Шаранговичем, Лисовцом и Воробьем»
18.05.2017 09:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал об интересе к молодым хоккеистом национальной команды из НХЛ.
– Какие у Шаранговича шансы быть выбранным на драфте НХЛ-2018?
– Я говорил с НХЛовскими скаутами – Егор им нравится, они следят за ним. Понятия не имею, что будет на драфте, однако на парня точно обратили внимание.
Скауты интересовались тремя хоккеистами – Лисовцом, Шаранговичем и Воробьем, – сказал Льюис.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал об интересе к молодым хоккеистом национальной команды из НХЛ.
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