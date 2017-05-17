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Хоккейное минское «Динамо», «Крумкачы» и «Гомель» входят в список должников перед бюджетом

18.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск», ФК «Крумкачы» и ФК «Гомель» входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Напомним, ранее глава ФХБ Игорь Рачковский сообщал о финансовых проблемах в «Динамо». А председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто, комментируя задолженности по зарплате в команде, сообщил, что они составляют не более месяца.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск», ФК «Крумкачы» и ФК «Гомель» входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года...

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