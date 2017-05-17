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Хоккейное минское «Динамо», «Крумкачы» и «Гомель» входят в список должников перед бюджетом
18.05.2017 10:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный клуб «Динамо-Минск», ФК «Крумкачы» и ФК «Гомель» входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года Министерство по налогам и сборам Беларуси.
Напомним, ранее глава ФХБ Игорь Рачковский
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Хоккейный клуб «Динамо-Минск», ФК «Крумкачы» и ФК «Гомель» входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года...
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