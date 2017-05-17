Хоккейное минское «Динамо», «Крумкачы» и «Гомель» входят в список должников перед бюджетом

Хоккейный клуб «Динамо-Минск», ФК «Крумкачы» и ФК «Гомель» входят в список должников перед бюджетом, который опубликовало по состоянию на 1 мая текущего года Министерство по налогам и сборам Беларуси.

Напомним, ранее глава ФХБ Игорь Рачковский сообщал о финансовых проблемах в «Динамо». А председатель ФК «Крумкачы» Денис Шунто, комментируя задолженности по зарплате в команде, сообщил, что они составляют не более месяца .