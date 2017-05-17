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Сарока, Макась и Легчилин вызваны в сборную Беларуси, Березкин – в расширенном списке

18.05.2017 11:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с составом команды на товарищеский матч против сборной Швейцарии, а также с расширенным списком на игру квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и товарищеский поединок против Новой Зеландии.

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба – «Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба – «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Вторая часть сбора начнется 5 июня.

Тренерский штаб определится с окончательным списком из 23 футболистов на матчи против Болгарии и Новой Зеландии по итогам первой части сбора и спарринга со швейцарцами.

На данный момент в расширенный список национальной сборной на матчи против Болгарии и Новой Зеландии включены 30 игроков:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба – «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко, Роман Бегунов (оба – «Динамо-Минск»), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба – «Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Павел Нехайчик (оба – «Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Алексей Риос, Юрий Кендыш, Евгений Березкин (все – БАТЭ, Борисов), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»), Олег Евдокимов («Минск»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба – «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Антон Сарока («Динамо-Минск»).

Все три матча будут показаны в прямом эфире телеканалов национальной государственной телерадиокомпании.

Первая часть сбора главной команды страны продлится с 28 мая по 2 июня. Сборная разместится в техническом центре АБФФ, а тренировки будут проходить на комплексе футбольных полей АБФФ.

31 мая сборная Беларуси вылетит в Швейцарию. Товарищеский матч состоится в Невшателе 1 июня. Противостояние на стадионе «Де ля Маладьер» начнется в 21.45 по белорусскому времени. На следующий день сборная Беларуси вернется в Минск, где после двухдневной паузы продолжит подготовку к матчу квалификации ЧМ-2018 против Болгарии и товарищеской игре против Новой Зеландии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко определился с составом команды на товарищеский матч против сборной Швейцарии, а также с расширенным списком на...

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