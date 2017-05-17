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Федерацию лыжных гонок возглавил экс-чемпион мира по полумарафону Коваленко

18.05.2017 11:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусскую федерацию лыжных гонок возглавил 45-летний Андрей Коваленко.

Об этом объявил председатель федерации лыжных гонок, генпрокурор Беларуси Александр Конюк.

Коваленко являлся заместителем Конюка с 2015 года.

«Во-первых, он – профессионал, и это  главное. Во-вторых, в спорте важно найти подход к каждому лыжнику и тренеру, где-то и по душам поговорить. И у Андрея Васильевича это хорошо получается. Мне было очень комфортно с ним работать», – сказал Конюк.

Полностью разделяя позицию президента Беларуси Александра Лукашенко в том, что работа спортивных федераций будет более плодотворной, если их возглавят бывшие спортсмены, досконально знающие все тонкости вида спорта, Александр Конюк попросил освободить его от занимаемой должности председателя объединения. И рекомендовал на этот пост  Коваленко. 

Специалист родился Гомельской области, он в 1993 году окончил Белорусскую государственную академию физической культуры и спорта с отличием, является мастером спорта по легкой атлетике, неоднократным призером и победителем республиканских и международных соревнований, чемпионом мира по полумарафону. В лыжных гонках несколько лет отработал государственным тренером.

Александра Конюка включили в состав президиума федерации лыжных гонок.

 
 
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Белорусскую федерацию лыжных гонок возглавил 45-летний Андрей Коваленко.

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