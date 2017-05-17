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Хоккеисты "Оттавы" ведут в серии финала Восточной конференции Кубка Стэнли с "Питтсбургом"

18.05.2017 11:50 — Новости Спорта | БелТА  
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Фото официального сайта "Оттавы"
Фото официального сайта "Оттавы"

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты "Оттавы" лидируют в финале Восточной конференции в борьбе за Кубок Стэнли с "Питтсбургом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В третьем матче серии до четырех побед, который состоялся в столице Канады, "сенаторы" уверенно обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли - 5:1. Хозяева площадки вели уже к концу второго периода 5:0. "Питтсбург" усилиями своего лидера Сидни Кросби в заключительные двадцать минут встречи сумел лишь сократить отставание. "Оттава" ведет в серии - 2:1. Предыдущие встречи двух клубов в плей-офф Восточной конференции завершились менее результативно. В первой игре "сенаторы" праздновали успех 2:1 в овертайме, а затем уступили "пингвинам" 0:1.

В другом противостоянии в борьбе за почетный трофей в финале Западной конференции "Нэшвилл" ведет в серии с "Анахаймом" - 2:1. Четвертая игра в этом противостоянии состоится в ночь с 18 на 19 мая.

Обладателем Кубка Стэнли прошлого сезона является "Питтсбург", который в 2016-м был сильнее "Сан Хосе Шаркс".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В третьем матче серии до четырех побед, который состоялся в столице Канады, "сенаторы" уверенно обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли - 5:1.

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