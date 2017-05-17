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Скауты НХЛ проявляют интерес к трем белорусским хоккеистам

18.05.2017 11:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Скауты НХЛ проявляют интерес к трем белорусским хоккеистам
Егор Шарангович

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Скауты Национальной хоккейной лиги проявляют интерес к трем белорусским игрокам, рассказал главный тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис по возвращении с чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Канадский тренер подчеркнул, что агенты ведущих заокеанских клубов взяли на карандаш Егора Шаранговича. "При соответствующем отношении к делу и если рядом с ним будет классный тренер, этот молодой нападающий может вырасти в игрока высокого класса. Скауты обратили на него внимание, также они интересовались защитниками Евгением Лисовцом и Павлом Воробьем", - рассказал Дэйв Льюис.

Все три игрока принимали участие в составе сборной Беларуси в чемпионате мира по хоккею, который проходит в Париже и Кельне. Белорусская дружина заняла на турнире 13-е место и уже вернулась домой.

Сегодня на мировом форуме состоятся четвертьфинальные встречи. В Париже сыграют сборные России и Чехии (17.15), а также Швеции и Швейцарии (21.15). В Кельне первыми на лед выйдут команды США и Финляндии (17.15), а вечером в 21.15 встретятся Канада и Германия.

Полуфиналы мирового форума пройдут 20 мая, матч за третье место и финал - 21 мая в Кельне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Канадский тренер подчеркнул, что агенты ведущих заокеанских клубов взяли на карандаш Егора Шаранговича. "При соответствующем отношении к делу и если рядом с ним...

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