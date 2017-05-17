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Рыженков переизбран председателем федерации баскетбола

18.05.2017 12:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок.

Напомним, Рыженков возглавил БФБ в сентябре 2014 года.

Ранее альтернативными кандидатами на председательское кресло назывались спортивный директор «Цмокау» Егор Мещеряков и олимпийская чемпионка Ирина Сумникова.

НОК рекомендовал всем провести перевыборы – баскетбол не намерен менять Рыженкова. И вот почему

 
 
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Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок.

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