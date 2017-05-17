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Максим Рыженков: «Мы нащупали структуру организации, ведь наш чемпионат скатывался к уровню дворового спорта»
18.05.2017 12:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава баскетбольной федерации Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции констатировал, что наблюдается прогресс в подготовке сборных разных возрастов.
«С того момента, как мне пришлось заняться баскетболом, прошло чуть более двух лет. Сегодня можно говорить о том, что мы нащупали структуру организации, ведь наш чемпионат скатывался к уровню дворового спорта. Есть прогресс и в подготовке сборных на международной арене.
С каждым годом финансовое благополучие возрастало. Это позволило нам забыть о том, что какие-то юниорские сборные могут не участвовать на чемпионатах Европы. В 2016 году все наши сборные впервые за долгие годы участвовали в чемпионатах Европы», – сказал Рыженков.
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Максим Рыженков: «Мы нащупали структуру организации, ведь наш чемпионат скатывался к уровню дворового спорта»
Глава баскетбольной федерации Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции констатировал, что наблюдается прогресс в подготовке сборных разных...
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