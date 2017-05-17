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Лукашенко утвердил проект стройки современного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе

18.05.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусская федерация гандбола».

С отчетом за июнь 2014 – май 2017 выступает председатель Владимир Коноплев.

Он, в частности, отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал проект строительства за счет средств БФГ современного спортивного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе Минска.

«Сейчас проект проходит экспертизу, и, если все будет нормально, уже в начале лета начнется строительство», – сказал Коноплев.

 
Теги: Минск
 
 
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18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной...

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