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Лукашенко утвердил проект стройки современного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе
18.05.2017 12:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусская федерация гандбола».
С отчетом за июнь 2014 – май 2017 выступает председатель Владимир Коноплев.
Он, в частности, отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал проект строительства за счет средств БФГ современного спортивного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе Минска.
«Сейчас проект проходит экспертизу, и, если все будет нормально, уже в начале лета начнется строительство», – сказал Коноплев.
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18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной...
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