Лукашенко утвердил проект стройки современного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе

18 мая в актовом зале Республиканского государственного училища олимпийского резерва проходит внеочередная отчетно-выборная конференция общественной организации «Белорусская федерация гандбола».

С отчетом за июнь 2014 – май 2017 выступает председатель Владимир Коноплев.

Он, в частности, отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал проект строительства за счет средств БФГ современного спортивного комплекса с гандбольным залом во Фрунзенском районе Минска.

«Сейчас проект проходит экспертизу, и, если все будет нормально, уже в начале лета начнется строительство», – сказал Коноплев.