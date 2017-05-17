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Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири»
18.05.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Александр Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири».
Макрицкий заключил с новосибирским клубом контракт по схеме 1+1.
35-летний белорус в последнее время работал в тренерском штабе Петериса Скудры в «Торпедо».
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Бывший защитник сборной Беларуси и минского «Динамо» Александр Макрицкий вошел в тренерский штаб «Сибири».
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