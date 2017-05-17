18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие велогонщики из 13 стран примут участие в международном турнире на треке высшей категории "Гран-при Минска", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первые старты состоятся уже сегодня и начнутся на велодроме "Минск-Арены" в 15.00. Хозяева соревнований будут представлены в оптимальном составе. Особые надежды связываются с выступлением Романа Романова, Антона Музычкина и Татьяны Шараковой.

Большая делегация ожидается из России - пять команд: национальная сборная, две дружины из Москвы (МГФСО, УОР-2), из Тулы и Самары. Традиционно многочисленный состав привезли украинцы: национальная сборная, команды из Львова и Харькова.

В "Гран-при Минска" выступят также велогонщики из Казахстана, Греции, Польши, Словакии, Финляндии, Литвы, Латвии, Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана.

Организаторы расширили программу соревнований. Мужчины поспорят за награды в 10 видах трековых гонок, женщины разыграют семь комплектов наград. Насыщенный календарь турнира ожидает и юниоров. "Гран-при Минска" завершится 20 мая.-0-