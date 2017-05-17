Дэйв Льюис: «Не знаю, в системе ли дело. У нас нет ни одного НХЛ-овца»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис, отвечая на вопросы болельщиков, объяснил работу своей системы.

– Останетесь ли вы приверженцем своей системы игры, которая, к сожалению, не сработала со сборной Беларуси в рамках двух ЧМ и квалификации ОИ? А если система правильная, означает ли это, что игроки сборной Беларуси не соответствуют уровню возложенных на них задач?

– Не знаю, в системе ли дело, или в том, что имеющиеся в нашем распоряжении мастера неспособны сражаться на международном уровне из-за недостаточно высокой скорости. Надо готовить быстрых игроков. Команды, которые нас победили и доставили нам проблемы, играют в скоростной хоккей. Кроме того, они выступают на более высоком уровне, чем все наши ребята. У нас же нет ни одного НХЛовца.

– Объясните простыми словами, что следует понимать под вашей системой игры и как, согласно ней, должна была играть команда в первых четырех матчах?

– Эта система подразумевает форчекинг, в результате которого должны создаваться опасные моменты у ворот соперника. Но при нехватке скорости команде приходится сложно против более быстрых оппонентов, – сказал Льюис.

Напомним, единственный представитель Беларуси в НХЛ на данный момент – форвард «Айлендерс» Михаил Грабовский. Однако из-за травмы хоккеист пропустил сезон. Последний раз 33-летний форвард выходил на лед 16 марта 2016 года.