Максим Рыженков переизбран председателем Белорусской федерации баскетбола

Максим Рыженков. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максим Рыженков сегодня на внеочередной отчетно-выборной конференции переизбран председателем Белорусской федерации баскетбола, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Делегаты конференции единогласно поддержали кандидатуру нынешнего председателя федерации. Максим Рыженков в своем выступлении отметил, что за последние два года удалось наладить работу федерации. "Баскетболисты чувствуют себя уверенно, все наши сборные в разных возрастных категориях приняли участие в квалификации к чемпионатам Европы и не пропустили ни одного турнира из-за финансовых проблем", - отметил он.

Заместителями председателя остались Андрей Балабин, Петр Дзержинский, Егор Мещеряков и Владимир Рассеко. На конференции также внесено предложение ввести должность еще одного заместителя, который бы координировал организацию и проведение белорусского чемпионата.

Максим Рыженков на посту председателя федерации баскетбола осенью 2014 года сменил Виктора Каменкова. За это время в Минске состоялся чемпионат Европы 3x3, женская сборная Беларуси пробилась на Олимпийские игры и выступит в финальной стадии чемпионата Европы 2017 года.-0-