18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Коноплев продолжит возглавлять Белорусскую федерацию гандбола. Это стало известно по итогам голосования на отчетно-выборной конференции БФГ, которая состоялась сегодня в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Председатель федерации, одной из успешных по игровым видам спорта, в своем выступлении отметил, что главная цель гандболистов - участие в Олимпийских играх 2020 года. "Эту задачу надо выполнять спокойно и планомерно", - подчеркнул он.

Как сообщалось, сегодня также был переизбран на пост председателя Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков. Ранее произошли выборы в отдельных спортивных федерациях, где результаты деятельности и выступления атлетов не удовлетворяют требованиям и государственной политике в области спорта.-0-