Главный тренер сборной Беларуси по футболу назвал состав на ближайшие матчи

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по футболу Игорь Криушенко назвал фамилии игроков на ближайшие матчи национальной команды, сообщили БЕЛТА в пресс-службе АБФФ.

Первая часть сбора начнется 28 мая и продлится до 31 мая. В начале июня белорусским футболистам предстоит провести три поединка: товарищеский матч на выезде со сборной Швейцарии 1 июня, затем ей предстоит сыграть в квалификации к чемпионату мира 2018 года с Болгарией (9 июня, "Борисов - Арена") и товарищескую встречу с Новой Зеландией (12 июня, минский стадион "Трактор").

Главный тренер вызвал в расположение национальной команды 20 футболистов: вратари - Андрей Горбунов ("Атромитос", Афины, Греция), Сергей Черник ("Нанси", Франция), Андрей Климович ("Динамо-Минск"); защитники: Егор Филипенко ("Маккаби", Тель-Авив), Михаил Сиваков ("Оренбург", Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - "Шахтер", Солигорск), Александр Сачивко ("Динамо-Минск"), Алексей Гаврилович, Дмитрий Алисейко (оба - "Динамо-Брест"); полузащитники - Станислав Драгун ("Оренбург", Россия), Сергей Баланович ("Амкар", Пермь, Россия), Артем Быков ("Динамо-Минск"), Алексей Легчилин ("Динамо-Брест"), Олег Евдокимов ("Минск"); нападающие - Михаил Гордейчук (БАТЭ), Денис Лаптев ("Шахтер"), Максим Скавыш, Александр Макась (оба - "Торпедо-БелАЗ"), Антон Сарока ("Динамо-Минск").

Отметим, что игроки футбольных клубов "Динамо-Брест" и "Шахтера", принимающие участие в финале Кубка Беларуси 2016/2017, приступят к тренировкам с главной футбольной командой страны 29 мая.

Вторая часть сбора начнется 5 июня. Тренерский штаб определится с окончательным списком из 23 футболистов на матчи против Болгарии и Новой Зеландии по итогам первой части сбора и спарринга со швейцарцами. На данный момент в расширенный список национальной сборной на матчи против Болгарии и Новой Зеландии включены 30 игроков.

Все три матча с участием национальной сборной Беларуси по футболу будут показаны в прямом эфире телеканалов Национальной государственной телерадиокомпании.-0-