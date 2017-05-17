Валерий Воронин: «Отказ Льюиса от Степанова, Бэйлена и Стасенко? Умом канадцев не понять»

Хоккейный специалист Валерий Воронин оценил некоторые решения главного тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса на ЧМ-2017.

– После ЧМ в Чехии многие хвалили Дэйва Льюиса, называя его чуть ли не спасителем белорусского хоккея. Сейчас о таком говорить не приходится. Какую оценку дадите его работе на данный момент?

– Здесь важно понять, что Дэйв не волшебник. Он не может сделать из посредственного игрока звезду мирового уровня. Некоторые нападающие в нашей команде забрасывают за сезон пару шайб. О чем тут можно говорить?! Но есть и другая сторона медали. Все-таки канадский тренер до конца не осознает, что мы не можем разбрасываться своими лучшими игроками, заменить которых не так просто, а порой и невозможно. Конечно, имеются в виду Степанов, Бэйлен и Стасенко.

В нашей стране хоккеистов действительно высокого класса можно легко пересчитать. Поэтому умом канадцев не понять. Их кадровые решения иногда не поддаются объяснению! А началось все это год назад с вратарской темы, когда у нас было три голкипера, а затем остался один Лаланд. Тогда пришлось срочно подключать молодых.

Понятно, что сейчас сборная требует обновления и омоложения, но действовать нужно аккуратно и поэтапно. Еще я не понимаю, почему не обращают внимания на игроков, выступающих в России. Не в КХЛ, а ВХЛ. Она ведь сильнее нашего чемпионата! Вот какой смысл было вызывать Лингле, который за весь турнир не забросил ни одной шайбы?! Кто-то скажет, Чарльз отдал четыре результативные передачи, но посмотрите, что это за передачи.

С уверенностью можно сказать: не все сильнейшие наши хоккеисты поехали на этот чемпионат мира. И это, в какой-то степени, вносит дисбаланс в отношения между игроками и тренерским штабом. В интервью вам все будут трубить о прекрасной атмосфере в коллективе, но хорошо, когда слова подкрепляются делом.

– Исходя из вышесказанного вами, можно предположить, что белорусский тренер – сейчас лучший выход для нашей национальной команды?

– Да. И на ум сразу приходят Андрей Скабелка, Александр Андриевский и Эдуард Занковец. Они как раз из того золотого поколения нашего хоккея, и добиваются достаточно хороших результатов в своей работе. Они хорошо знают душу белорусского игрока, с какой стороны и как к нему подойти. Результат был бы как минимум не хуже, – считает Воронин.

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