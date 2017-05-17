Валерий Воронин: «Лаланд провел самый слабый чемпионат»

Хоккейный эксперт Валерий Воронин оценил игру вратарей сборной Беларуси на ЧМ-2017.

– Дэйв Льюис планировал бросить на бой с норвежцами Лаланда, но в воротах мы увидели Карнаухова…

– Как показывает практика, канадские тренеры частенько что-то обещают, а затем резко меняют свое мнение. Тем не менее Михаил хорошо справился с работой и достойно провел поединок.

– Хотелось ли вам полноценно посмотреть на Труса в деле? Все-таки он здорово отыграл в чемпионате Беларуси…

– Вратарская ситуация у нас сейчас очень непростая. Нужен голкипер, который в состоянии сотворить маленькое чудо. В лучшие времена белорусского хоккея вратари не просто отбивали шайбы, а тащили за собой команду. Этого действительно не хватает. Что касается Труса, то и сам Виталий, и мы хотели бы посмотреть на его игру. А Лаланд, на мой взгляд, провел свой самый слабый чемпионат мира. Кевин не играл практически сезон и откровенно потерял хватку. Чуда не случилось, – сказал Воронин.

ЧМ-2017. Оценки сборной Беларуси