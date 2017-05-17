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Дэйв Льюис: «Почему не смотрел финальные матчи экстралиги? Просто не было такой возможности»
18.05.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, почему не смотрел финальные игры чемпионата Беларуси и поведал о том, почему не вызвал белорусских игроков их ВХЛ.
– Почему вы не смотрели финальные матчи чемпионата Беларуси?
– Просто не было такой возможности. У нас ведь был определенный план проведения тренинг-кэмпа, и нужно было его придерживаться. Тем не менее я видел игроков экстралиги в деле. Каждый раз, когда приезжал в Минск, посещал ее матчи. Поэтому имел хорошее представление об обеих командах, пробившихся в финал.
– Почему вы практически всегда игнорируете белорусов в ВХЛ при формировании ростера?
– Потому что они недостаточно хороши, чтобы выступать за сборную, – сказал Льюис.
Напомним, тренинг кэмп сборной Беларуси стартовал в начале февраля.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, почему не смотрел финальные игры чемпионата Беларуси и поведал о том, почему не вызвал белорусских...
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