ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дэйв Льюис: «Почему не смотрел финальные матчи экстралиги? Просто не было такой возможности»

18.05.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, почему не смотрел финальные игры чемпионата Беларуси и поведал о том, почему не вызвал белорусских игроков их ВХЛ.

– Почему вы не смотрели финальные матчи чемпионата Беларуси?

– Просто не было такой возможности. У нас ведь был определенный план проведения тренинг-кэмпа, и нужно было его придерживаться. Тем не менее я видел игроков экстралиги в деле. Каждый раз, когда приезжал в Минск, посещал ее матчи. Поэтому имел хорошее представление об обеих командах, пробившихся в финал.

– Почему вы практически всегда игнорируете белорусов в ВХЛ при формировании ростера?

– Потому что они недостаточно хороши, чтобы выступать за сборную, – сказал Льюис.

Напомним, тренинг кэмп сборной Беларуси стартовал в начале февраля.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, почему не смотрел финальные игры чемпионата Беларуси и поведал о том, почему не вызвал белорусских...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Дэйв Льюис: «Жалел ли об отсутствии Бэйлена? Нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика