Дэйв Льюис: «Почему не смотрел финальные матчи экстралиги? Просто не было такой возможности»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о том, почему не смотрел финальные игры чемпионата Беларуси и поведал о том, почему не вызвал белорусских игроков их ВХЛ.

– Почему вы не смотрели финальные матчи чемпионата Беларуси?

– Просто не было такой возможности. У нас ведь был определенный план проведения тренинг-кэмпа, и нужно было его придерживаться. Тем не менее я видел игроков экстралиги в деле. Каждый раз, когда приезжал в Минск, посещал ее матчи. Поэтому имел хорошее представление об обеих командах, пробившихся в финал.

– Почему вы практически всегда игнорируете белорусов в ВХЛ при формировании ростера?

– Потому что они недостаточно хороши, чтобы выступать за сборную, – сказал Льюис.

Напомним, тренинг кэмп сборной Беларуси стартовал в начале февраля.