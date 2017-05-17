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В АПЛ со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

18.05.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольная ассоциация Англии может ввести со следующего сезона наказания за симуляцию постфактум.

В четверг состоится заседание функционеров. Ожидается, что они одобрят это решение. После того им понадобится одобрение премьер-лиги и Футбольной лиги, представляющей низшие дивизионы. Впрочем, сообщается, что этот шаг уже согласован и с лигами и полностью ими поддерживается.

По новым правилам, эксперты получат право пересматривать спорные эпизоды, связанные с симуляцией, и выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.

С 2011 года такое правило действует в Шотландии.

 
 
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Футбольная ассоциация Англии может ввести со следующего сезона наказания за симуляцию постфактум.

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