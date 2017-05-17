Председатель правления «Динамо» Рига: «Информирование на русском на ЧМ-2017 для меня было неожиданным, чувствую очень большой дискомфорт»

Экс-президент Латвии, председатель правления рижского «Динамо» Гунтис Ульманис в интервью Latvijas Avīzе раскритиковал использование русского языка на ЧМ-2017.

«Информирование на русском для меня было абсолютно неожиданным, чувствую очень большой дискомфорт. Стыдно, что мой язык и государство в своем роде подвинуто в сторону, а у русских, которые и так великие, даже тут есть свой язык.

Разве русский язык является официальным языком Международной федерации хоккея? Если нет, то речь идет о грубейшем нарушении этики общественных отношений. Не думаю, что это связанно с деньгами. Если юридически русский язык не прописан, как официальный, то это самодеятельность и мне стыдно за такое отношение», – отметил Ульманис.

Напомним, что на ЧМ-2017 в Кельне зрителей информируют не только на английском и немецком языках, но и на русском.