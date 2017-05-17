Дэйв Льюис: «Костицыны должны были принести команде больше пользы»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис оценил выступление братьев Костицыных на ЧМ-2017

«От братьев я ожидал результативности, успешных действий в большинстве, но так и не дождался. У обоих лишь по две результативные передачи за весь турнир. Мне кажется, Костицыны должны были принести команде больше пользы», – считает Льюис.

ЧМ-2017. Оценки сборной Беларуси

Чем Костицыны занимались во время матча Беларусь – Норвегия