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Дэйв Льюис: «Костицыны должны были принести команде больше пользы»
18.05.2017 15:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис оценил выступление братьев Костицыных на ЧМ-2017
«От братьев я ожидал результативности, успешных действий в большинстве, но так и не дождался. У обоих лишь по две результативные передачи за весь турнир. Мне кажется, Костицыны должны были принести команде больше пользы», – считает Льюис.
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Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис оценил выступление братьев Костицыных на ЧМ-2017 «От братьев я ожидал результативности, успешных действий в большинстве,...
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