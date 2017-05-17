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Анатолий Байдачный: «Если БАТЭ продолжит так играть, то о еврокубках опять придется забыть»

18.05.2017 16:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный затронул тему нестабильного выступления БАТЭ в чемпионате Беларуси

– Нынче больше критических стрел, чем в «Динамо», летит в БАТЭ. По делу?

– Да. В БАТЭ всегда были спокойная обстановка и стабильный состав. Ничто не мешает команде готовиться, никогда нет тренерской чехарды – в общем, в клубе построена выверенная система. Потому все и удивительно. И, естественно, вызывает критику: если борисовчане продолжат так играть, думаю, о еврокубках им опять придется забыть.

– Какова главная проблема БАТЭ?

– Нарушена стабильность состава – столько травмированных уже весной... Откровенно говоря, странно. Обычно такое наблюдается к концу сезона, когда наступает усталость. Травму же получаешь в двух случаях: или устал – или не готов. Значит, были какие-то проблемы в подготовке команды к чемпионату. Не должно столько людей выпадать уже на стартовом отрезке. Как следствие – отсутствие хорошей, красивой и уверенной игры. Это вызывает нервозность у футболистов и тренерского штаба. БАТЭ нужно срочно предпринимать какие-то действия, – сказал Байдачный.

 
 
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Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный затронул тему нестабильного выступления БАТЭ в чемпионате Беларуси – Нынче больше критических стрел, чем в...

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