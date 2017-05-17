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«Бресту» порекомендовали убрать с формы цвета флага России

18.05.2017 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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После обращения Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) в госорганы, хоккейному клубу «Брест» рекомендуют учитывать сочетание цветов формы с акцентом на государственную символику

Напомним, что хоккеисты юношеской (U16) команды «Брест» и их соперники устроили драку на пасхальном турнире «Easter Cup 2017» в чешском городе Мост. Любители хоккея обратили внимание на использование цветов российского триколора на форме белорусской команды.

По факту использования символики другой страны на форме белорусского клуба Брестская областная организации БСДП обратилась в Министерство спорта, которое переадресовало обращение в Брестский облисполком.

«Мы считаем, что использование государственной символики другой страны приводит к разрушению гражданско-патриотического воспитания молодого поколения в Беларуси и наносит ущерб имиджу нашей страны, а также не отвечает интересам государства и не способствует формированию позитивного образа государства за рубежом», – комментирует ситуацию председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игорь Масловский.

Из ответа облисполкома следует, что власти (как и руководство хоккейной команды) не увидели на форме флага чужой страны, а сочетание цветов объясняют дизайном формы.

«Руководству государственного учреждения ХК «Брест» порекомендовали учитывать варианты сочетания цветов, с акцентом на государственную символику Республики Беларусь в следующих разработках дизайна хоккейной формы. Мы надеемся, что такого позора для страны мы больше не увидим», – подытожил Игорь Масловский.

ФОТО

ХК «Брест»: «Российские цвета на форме? Никакого отношения к триколору это не имеет»

 
Теги: Брест
 
 
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