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Валерий Воронин: «Белорусский тренер для сборной? На ум сразу приходят Скабелка, Андриевский и Занковец»
18.05.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Хоккейный тренер Валерий Воронин поделился мнением о том, что произойдет, если сборную Беларуси вновь возглавит отечественный специалист
«Можно предположить, что белорусский тренер – сейчас лучший выход для нашей национальной команды? Да. И на ум сразу приходят Андрей Скабелка, Александр Андриевский и Эдуард Занковец. Они как раз из того золотого поколения нашего хоккея, и добиваются достаточно хороших результатов в своей работе. Они хорошо знают душу белорусского игрока, с какой стороны и как к нему подойти. Результат был бы как минимум не хуже», – сказал Воронин.
Напомним, Андрей Скабелка и Эдуард Занковец в разное время уже работали на посту главного тренера сборной Беларуси.
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Валерий Воронин: «Белорусский тренер для сборной? На ум сразу приходят Скабелка, Андриевский и Занковец»
Хоккейный тренер Валерий Воронин поделился мнением о том, что произойдет, если сборную Беларуси вновь возглавит отечественный специалист «Можно предположить, что...
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