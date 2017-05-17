Валерий Воронин: «Белорусский тренер для сборной? На ум сразу приходят Скабелка, Андриевский и Занковец»

Хоккейный тренер Валерий Воронин поделился мнением о том, что произойдет, если сборную Беларуси вновь возглавит отечественный специалист

«Можно предположить, что белорусский тренер – сейчас лучший выход для нашей национальной команды? Да. И на ум сразу приходят Андрей Скабелка, Александр Андриевский и Эдуард Занковец. Они как раз из того золотого поколения нашего хоккея, и добиваются достаточно хороших результатов в своей работе. Они хорошо знают душу белорусского игрока, с какой стороны и как к нему подойти. Результат был бы как минимум не хуже», – сказал Воронин.

Напомним, Андрей Скабелка и Эдуард Занковец в разное время уже работали на посту главного тренера сборной Беларуси.