FA подтвердила, что со следующего сезона в АПЛ будут дисквалифицировать на 2 матча за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением относительно симуляций.

Со следующего сезона специальная комиссия (бывший судья, бывший тренер и бывший игрок лиги) на анонимных условиях, чтобы исключить возможное воздействие, будет рассматривать симуляции в ключевых эпизодах матча – назначенном пенальти или удалении игрока соперника.

Наказание будет выноситься постфактум – за подтвержденные случаи симуляции игрок будет получать двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, игроки, удаленные с поля в результате симуляции соперника, смогут обжаловать свои карточки.