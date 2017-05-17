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FA подтвердила, что со следующего сезона в АПЛ будут дисквалифицировать на 2 матча за симуляцию

18.05.2017 16:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением относительно симуляций.

Со следующего сезона специальная комиссия (бывший судья, бывший тренер и бывший игрок лиги) на анонимных условиях, чтобы исключить возможное воздействие, будет рассматривать симуляции в ключевых эпизодах матча – назначенном пенальти или удалении игрока соперника. 

Наказание будет выноситься постфактум – за подтвержденные случаи симуляции игрок будет получать двухматчевую дисквалификацию. Кроме того, игроки, удаленные с поля в результате симуляции соперника, смогут обжаловать свои карточки.

 
 
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Футбольная ассоциация Англии выступила с заявлением относительно симуляций.

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