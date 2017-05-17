Life.ru: на площадку вокруг «Крестовского» застройщик недосыпал около 600 тысяч кубов песка

Представитель компании «Леокам» Станислав Шайдуров рассказал о том, что застройщики, ответственные за работу по укреплению территории вокруг «Крестовского», сэкономили на подготовке почвы.

Сейчас в Санкт-Петербурге организована проверка по заявлению компании. «Леокам» получил два заказа на благоустройство: по прилегающей к стадиону территории и по отделке фасадов и холмов самого комплекса.

Строители выявили, что прежние застройщики недосыпали на площадку около 600 тысяч кубов песка, примерно 20 тысяч самосвалов.

«Также отсутствовали щебеночные сваи и береговое укрепление. Песок был использован не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото.

Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались. Заказчики так и не предоставили сметы. Получается, что все работы – отделку фасадов, павильонов, парковок – мы выполнили за свои деньги. Это около 300 миллионов рублей (5,2 млн долларов – Tribuna.com)», – рассказал Шайдуров.

После обращения в ФСБ и к чиновниками компания «Леокам» лишилась заказа на благоустройство этой территории, а второй заказ в итоге выполнили за свой счет.