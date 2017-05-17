МИНСК, 18 мая — Sputnik. Организаторы "Уимблдона" не собираются предоставлять экс-первой ракетке мира россиянке Марии Шараповой специальное приглашение (wild card) для участия в основной сетке турнира, сообщает Daily Mail .



© REUTERS Ralph Orlowski Шарапова не выступит на "Ролан Гаррос"

В минувший понедельник спортсменка победила в первом туре соревнований в Риме. Таким образом, 30-летняя Шарапова обеспечила себе место в квалификации третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Планировалось, что россиянка получит спецприглашение для участия на травяном турнире в английском Бирмингеме, однако организаторы Уимблдонского турнира не намерены предоставлять российской теннисистке право на прямое попадание в основную сетку, сообщает издание. По данным СМИ, против приглашения Шараповой выступает глава комитета по wild card Тим Хенмэн. Список получивших wild card будет оглашен 20 июня.

Напомним, 16 мая Шараповой отказали в предоставлении wild card в основную сетку и квалификацию "Ролан Гаррос" — россиянка не выступит на парижском турнире. Президент Федерации тенниса Франции объяснил это решение необходимостью уважать "дух честной игры".

"Если это то, что нужно, чтобы вновь оказаться на самом верху, то в любом случае я в деле, каждый день. Никакие слова, игры или действия не смогут остановить меня на пути к моим мечтам. А у меня их множество", — прокомментировала свой недопуск к турниру Шарапова.

Российская спортсменка в конце апреля вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, наложенной на нее за употребление запрещенного препарата мельдония. В настоящее время она занимает 211-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Уимблдонский теннисный турнир пройдет с 3 по 16 июля.