Белорусские самбисты выступят сильнейшим составом на ЧЕ в Минске

Юрий Рыбак. Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная сборная Беларуси по самбо выступит на чемпионате Европы в Минске в сильнейшем составе. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции главный тренер национальной команды Вячеслав Кот, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного тренера, планы подготовки к чемпионату выполнены в полном объеме, спортсмены подошли к европейскому старту в хорошей форме. За медали чемпионата поборются ведущие белорусские самбисты Вячеслав Бурдзь (57 кг), Степан Попов (74 кг), Андрей Казусенок (до 100 кг), Юрий Рыбак (свыше 100 кг). Всего мужская команда выступит в девяти весовых категориях.

Не менее впечатляющим выглядит и женский состав команды по самбо. Большие надежды возлагаются на Лейлу Аббасову (48 кг), победительницу первых Европейских игр в Баку Татьяну Мацко (64 кг), Ольгу Намазову (72 кг), серебряную призерку минувшего чемпионата мира в Болгарии Светлану Тимошенко (80 кг). Также сборная Беларуси будет представлена на чемпионате Европы в разделе боевого самбо.

"Первенство континента всегда проходит напряженно. За последнее время значительно возрос уровень сборных команд. Раньше в самбо доминировали 2-3 страны, сейчас ситуация изменилась. Хороший результат начали показывать спортсмены из Франции, Испании, Италии, Польши, поэтому определить фаворита трудно", - отметил президент Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

Церемония открытия турнира состоится 19 мая в 17.30 в минском Дворце спорта. Организаторами соревнований выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.-0-