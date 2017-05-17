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«Манчестер Юнайтед» намерен летом купить у «Ромы» Наингголана
18.05.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести у «Ромы» полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Sky Sports.
Отмечается, что интерес клуба к футболисту находится на начальной стадии, однако «Ман Юнайтед» постарается обогнать своего конкурента – «Челси» – в гонке за бельгийца.
В прошлом году «Челси» делал несколько предложений о покупке 29-летнего игрока, но в итоге переход так и не состоялся.
Подробную статистику выступлений Наингголана, который играет за «Рому» с 2013 года, смотрите
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«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести у «Ромы» полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Sky Sports.
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