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«Манчестер Юнайтед» намерен летом купить у «Ромы» Наингголана

18.05.2017 17:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести у «Ромы» полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Sky Sports.

Отмечается, что интерес клуба к футболисту находится на начальной стадии, однако «Ман Юнайтед» постарается обогнать своего конкурента – «Челси» – в гонке за бельгийца.

В прошлом году «Челси» делал несколько предложений о покупке 29-летнего игрока, но в итоге переход так и не состоялся. 

Подробную статистику выступлений Наингголана, который играет за «Рому» с 2013 года, смотрите здесь.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» летом может приобрести у «Ромы» полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Sky Sports.

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