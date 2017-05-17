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Анатолий Байдачный: «Брестское «Динамо» для меня какое-то непонятное явление. Кажется, что Журавлю не дают самому решать многие вопросы»
18.05.2017 17:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом затронул тему брестского «Динамо».
- Перед стартом в компанию фаворитов настойчиво зачисляли Брест.
– Нет. Пока для меня это вообще какое-то непонятное явление.
- Разочарованы брестскими динамовцами в чемпионате?
– Да я не разочарован — я предполагал, что так и будет. Почему-то у меня складывается впечатление, что Володе Журавлю там не дают самому решать многие вопросы, – сказал Байдачный.
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Анатолий Байдачный: «Брестское «Динамо» для меня какое-то непонятное явление. Кажется, что Журавлю не дают самому решать многие вопросы»
Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом затронул тему брестского «Динамо».
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