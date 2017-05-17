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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь на предварительном этапе сыграет с Португалией и Болгарией

18.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Мужская сборная Беларуси сыграет с командами Португалии и Болгарии в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019.

Команды на этой стадии проведут между собой по два матча в формате «дома и в гостях». По две лучшие сборные из каждой группы получат путевки в основной раунд европейской квалификации планетарного форума.

Группа «А»: Словакия, Швеция, Босния и Герцеговина, Армения.

Группа «В»: Албания, Австрия, Голландия.

Группа «С»: Португалия, Болгария, Беларусь.

Группа «D»: Косово, Македония, Эстония.

Расписание матчей сборной Беларуси:

5 августа. Болгария — Беларусь

9 августа. Беларусь — Португалия

16 августа. Беларусь — Болгария

19 августа. Португалия — Беларусь

 
 
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Мужская сборная Беларуси сыграет с командами Португалии и Болгарии в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019.

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