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Квалификация ЧМ-2019. Беларусь на предварительном этапе сыграет с Португалией и Болгарией
18.05.2017 17:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мужская сборная Беларуси сыграет с командами Португалии и Болгарии в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019.
Команды на этой стадии проведут между собой по два матча в формате «дома и в гостях». По две лучшие сборные из каждой группы получат путевки в основной раунд европейской квалификации планетарного форума.
Группа «А»: Словакия, Швеция, Босния и Герцеговина, Армения.
Группа «В»: Албания, Австрия, Голландия.
Группа «С»: Португалия, Болгария, Беларусь.
Группа «D»: Косово, Македония, Эстония.
Расписание матчей сборной Беларуси:
5 августа. Болгария — Беларусь
9 августа. Беларусь — Португалия
16 августа. Беларусь — Болгария
19 августа. Португалия — Беларусь
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Мужская сборная Беларуси сыграет с командами Португалии и Болгарии в предварительном раунде квалификации чемпионата мира-2019.
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