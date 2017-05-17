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«Прессбол»: на отчетно-выборной конференции БФГ отрицательных отзывов о работе Коноплева не было

18.05.2017 18:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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18 мая прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола (БФГ), на которой Владимир Коноплев был переизбран на пост председателя.

Как отмечает «Прессбол», отрицательные отзывы о работе руководителя отсутствовали.

Все спикеры положительно отзывались о деятельности Владимира Коноплева на должности руководителя федерации.

Также издание приводит шутку Сергея Рутенко о демократии в организации. «Перед тем, как взять слово, Рутенко, видя единодушие присутствующих и общее желание переизбрать Владимира Коноплева, пошутил: «В президиуме проскочил комментарий — «а ты думал, демократия…» «Только в Америке демократия, Серега», — с места с иронией заметил заместитель генерального директора СКА по спортивным вопросам Андрей Крайнов», – говорится в материале источника.

Напомним, на выборах нового главы БФГ Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич синхронно сняли свои кандидатуры и отдали голоса в пользу действующего главы федерации Владимира Коноплева.

Сергей Рутенко: «Взял самоотвод на выборах председателя БФГ из-за большого уважения к Коноплеву»

Директор СДЮСШОР Гомеля по гандболу: «Всем очень повезло, что федерацией руководит Коноплев. Уверен, и академией наук он бы смог руководить»

 
Теги: Гомель
 
 
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18 мая прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола (БФГ), на которой Владимир Коноплев был переизбран на пост председателя.

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