«Прессбол»: на отчетно-выборной конференции БФГ отрицательных отзывов о работе Коноплева не было

18 мая прошла внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации гандбола (БФГ), на которой Владимир Коноплев был переизбран на пост председателя .

Как отмечает «Прессбол», отрицательные отзывы о работе руководителя отсутствовали.

Все спикеры положительно отзывались о деятельности Владимира Коноплева на должности руководителя федерации.

Также издание приводит шутку Сергея Рутенко о демократии в организации. «Перед тем, как взять слово, Рутенко, видя единодушие присутствующих и общее желание переизбрать Владимира Коноплева, пошутил: «В президиуме проскочил комментарий — «а ты думал, демократия…» «Только в Америке демократия, Серега», — с места с иронией заметил заместитель генерального директора СКА по спортивным вопросам Андрей Крайнов», – говорится в материале источника.

Напомним, на выборах нового главы БФГ Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич синхронно сняли свои кандидатуры и отдали голоса в пользу действующего главы федерации Владимира Коноплева.

Сергей Рутенко: «Взял самоотвод на выборах председателя БФГ из-за большого уважения к Коноплеву»

Директор СДЮСШОР Гомеля по гандболу: «Всем очень повезло, что федерацией руководит Коноплев. Уверен, и академией наук он бы смог руководить»