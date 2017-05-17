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В Санкт-Петербурге задержан гендиректор строительной компании за взятку в 350 тысяч долларов за контракт на освещение «Крестовского»
18.05.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 17 мая, сотрудники 5 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 8 ГУ МВД совместно с сотрудниками СЭБ УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генеральный директор ООО «СтройЭлектроМонтаж №5»
Мужчина передал денежные средства в размере 20 миллионов рублей (350 тысяч долларов – прим. Tribuna.com) вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну в качестве вознаграждения за заключение организацией государственного контракта с Комитетом по строительству на выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона «Крестовский».
Генеральный директор предприятия действовал через посредников – сотрудников ООО «СтройЭлектроМонтаж №5».
По данному факту 4 мая 2017 года возбуждено уголовное дело по ст.291 ч.5 УК РФ (Дача взятки). На сегодняшний день гендиректора подозревают по уголовному делу, возбужденному 9 февраля 2016 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
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В Санкт-Петербурге задержан гендиректор строительной компании за взятку в 350 тысяч долларов за контракт на освещение «Крестовского»
В среду, 17 мая, сотрудники 5 отдела ОРЧ (ЭБиПК) № 8 ГУ МВД совместно с сотрудниками СЭБ УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали генеральный...
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