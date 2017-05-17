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Член совета ИИХФ Гончаров: «В хоккейной семье ИИХФ Рачковский быстро стал своим. Причем на заметных ролях»

18.05.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Член совета ИИХФ и заместитель председателя ФХРБ Сергей Гончаров в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Вячеславом Федоренковым поделился мнением о перспективе удовлетворения белорусско-литовской заявки на проведение ЧМ-2021 по хоккею. 

– У вас опыт заявочных кампаний не только в хоккейном сегменте. Позволяет ли он надеяться на благоприятный для нас исход пятницы?

– Да, кроме прочего, я участвовал и в олимпийской заявочной кампании, приобрел немалый опыт. Тогда человек с еще большим багажом знаний поведал мне рецепт успеха в подобных гонках. На самом деле вся бумажно-презентационная часть, конечно, очень важна, но не составляет, возможно, и половины успеха. Он сказал: «Люди всегда голосуют просто за тех, кого они знают, кому верят и кому симпатизируют».

Думаю, все три составляющие в случае с Беларусью налицо. Нас уже хорошо знают — это факт. Мы общаемся на равных с коллегами хоть из Катара, хоть из Канады. Уже давным-давно не нужно заниматься преподаванием географии, объясняя, что такое Беларусь и где она находится. То, что нам доверяют, показал 2014-й, и он же поработал на симпатии к нашей стране.

Плюс опыт, о котором уже говорили. И не только мой: Ярослав Завгородний работал на сочинской Олимпиаде. Игорь Анатольевич Рачковский и прежде был известен в спортивных кругах как вице-президент НОКа, и в хоккейной семье ИИХФ быстро стал своим. Причем на заметных ролях: приглашение Рене Фазелом главы нашей федерации в президентский комитет международной федерации дорогого стоит. Достаточно сказать, что его члены Дмитрий Чернышенко и Филипп Блаттер... В конце концов, если еще недавно от Беларуси в комитетах и совете ИИХФ не было ни одного человека, то сегодня — сразу четверо.

В общем, думаю, в пятницу наша с латвийцами заявка будет бороться против финской, по крайней мере, в одной весовой категории. В последнее время финны почувствовали в нашем лице действительно серьезного соперника и активизировали агитационную деятельность. Что ж, посмотрим, чья сторона окажется убедительнее. Ждать осталось недолго, – сказал Гончаров.

Напомним, имя страны-хозяйки ЧМ-2021 станет известно уже завтра, 19 мая.

 
 
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Член совета ИИХФ и заместитель председателя ФХРБ Сергей Гончаров в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Вячеславом Федоренковым поделился мнением о...

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