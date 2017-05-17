Тетерин сменил Шакутина на посту председателя Белорусской теннисной федерации

18 мая в Национальном олимпийском комитете состоялась внеочередная конференция Белорусской теннисной федерации (БТФ).

В ее рамках на пост председателя БТФ был избран Сергей Тетерин.

Он сменил на нем Александра Шакутина, который возглавлял Белорусскую теннисную федерацию с 2012 года.

Напомним, по рекомендации НОКа многие спортивные федерации страны проводят внеочередные отчетно-выборные конференции.

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