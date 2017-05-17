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«Джиро д’Италия». 12-й этап. Гавирия одержал победу, Сивцов поднялся на 29-е место в генеральной классификации

18.05.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня состоялся 12-й этап многодневки «Джиро д’Италия». Пелотон проехал 229 км по равнине. Победу одержал колумбиец Фернандо Гавирия.

«Джиро д’Италия»

12-й этап

Форли – Реджо-нель-Эмилия

229 км

Профиль/Карта

1. Фернандо Гавирия (Колумбия, Quick-Step Floors) – 5.18,55
2. Якуб Марежко (Италия, Wilier Triestina – Selle Italia) – то же время
3. Сэм Беннетт (Ирландия, Bora – Hansgrohe)
4. Фил Бахус (Германия, Sunweb)
5. Ариэль Максимилиано Ричесе (Аргентина, Quick-Step Floors)
6. Райан Гиббонс (ЮАР, Dimension Data)...
17. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott)
18. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R)...
20. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 0,06...
23. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar)...
29. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida)...
38. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo)
39. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb)
40. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors)...
44. Тибо Пино (Франция, FDJ)...
53. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo)...
99. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 0,31...
109. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 0,49
149. Бранислав Самойлов (Беларусь, CCC Sprandi Polkowice) – 1,42
185. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina – Selle Italia) – 8,00

Общий зачет

1. Том Дюмолин (Голландия, Sunweb) – 52.41,08
2. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) – 2,23
3. Бауке Моллема (Голландия, Trek-Segafredo) – 2,38
4. Тибо Пино (Франция, FDJ) – 2,40
5. Винченцо Нибали (Италия, Bahrain-Merida) – 2,47
6. Андрей Амадор (Коста-Рика, Movistar) – 3,05
7. Боб Юнгельс (Люксембург, Quick-Step Floors) – 3,56
8. Доменико Поццовиво (Италия, AG2R) – 3,59
12. Стивен Крейсвик (Голландия, Lotto NL-Jumbo) – 6,07...
15. Герейнт Томас (Великобритания, Sky) – 6,46...
16. Адам Йейтс (Великобритания, Orica-Scott) – 6,52
29. Константин Сивцов (Беларусь, Bahrain-Merida) – 19,45...
119. Василий Кириенко (Беларусь, Sky) – 1.12,24
135. Бранислав Самойлов (Беларусь, CCC Sprandi Polkowice) – 1.17,21
187. Илья Кошевой (Беларусь, Wilier Triestina – Selle Italia) – 1.48,52

 
 
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