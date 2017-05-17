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Белорусский каноист Максим Петров полностью оправдан французским антидопинговым агентством

18.05.2017 18:49 — Новости Спорта | БелТА  
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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала белорусского гребца Максима Петрова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Соответствующее уведомление спортсмен получил сегодня, 18 мая. Эту информацию также подтвердили адвокаты, которые представляли интересы спортсмена на слушаниях дисциплинарной комиссии, прошедших 22 марта 2017 года в Париже.

Ранее в феврале 2017 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов, включая Петрова.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее уведомление спортсмен получил сегодня, 18 мая. Эту информацию также подтвердили адвокаты, которые представляли интересы спортсмена на слушаниях...

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