НАДА Франции отказалось от претензий к белорусскому каноисту Петрову

Как сообщает НОК Беларуси, дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала каноиста Максима Петрова.

Напомним, в апреле минувшего года сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ попала под обыск. У входящего в делегацию тренера был обнаружен мельдоний.

Впоследствии сборную Беларуси отстранили от участия в Олимпиаде в Рио, однако впоследствии команда была оправдана.

Позже НАДА Франции закрыло дело об употреблении допинга четырьмя белорусскими гребцами, в отношении Петрова расследование продолжалось : в его пробе было незначительное превышение мельдония.

Позже от претензий к каноисту Петрову отказалась WADA, со сборной Беларуси были сняты все подозрения в использовании допинга.

Максим Петров: «В опросах WADA просили признаться, кто еще вместе со мной будто бы использовал запрещенные препараты»