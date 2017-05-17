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НАДА Франции отказалось от претензий к белорусскому каноисту Петрову

18.05.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает НОК Беларуси, дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала каноиста Максима Петрова.

Напомним, в апреле минувшего года сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ попала под обыск. У входящего в делегацию тренера был обнаружен мельдоний.

Впоследствии сборную Беларуси отстранили от участия в Олимпиаде в Рио, однако впоследствии команда была оправдана.

Позже НАДА Франции закрыло дело об употреблении допинга четырьмя белорусскими гребцами, в отношении Петрова расследование продолжалось: в его пробе было незначительное превышение мельдония.

Позже от претензий к каноисту Петрову отказалась WADA, со сборной Беларуси были сняты все подозрения в использовании допинга.

Максим Петров: «В опросах WADA просили признаться, кто еще вместе со мной будто бы использовал запрещенные препараты»

 
 
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Как сообщает НОК Беларуси, дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала каноиста Максима Петрова.

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Белорусский каноист Максим Петров полностью оправдан французским антидопинговым агентством
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