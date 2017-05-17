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НАДА Франции отказалось от претензий к белорусскому каноисту Петрову
18.05.2017 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает НОК Беларуси, дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала каноиста Максима Петрова.
Напомним, в апреле минувшего года сборная Беларуси по гребле на байдарках и каноэ попала под обыск. У входящего в делегацию тренера был обнаружен мельдоний.
Впоследствии сборную Беларуси отстранили от участия в Олимпиаде в Рио, однако впоследствии команда была оправдана.
Позже НАДА Франции
Позже от претензий к каноисту Петрову
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Как сообщает НОК Беларуси, дисциплинарная комиссия французского национального антидопингового агентства полностью оправдала каноиста Максима Петрова.
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