Тетерин возглавил Теннисную федерацию вместо Шакутина

МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сергей Тетерин стал председателем Белорусскую теннисную федерацию, на этом посту он сменил Александра Шакутина, сообщили Sputnik в пресс-службе БТФ.

В четверг в Национальном олимпийском комитете состоялась внеочередная конференция Республиканского общественного объединения "Белорусская теннисная федерация".

"В рамках внеочередной конференции на пост председателя РОО "БТФ" был избран Сергей Семенович Тетерин. Сергей Семенович сменил на этом посту Александра Васильевича Шакутина, который возглавлял Белорусскую теннисную федерацию с 2012 года", — рассказали в БТФ.

В пресс-службе отметили, что новый глава федерации поблагодарил делегатов за оказанное доверие. Тетерин также обратил внимание, что его предшественники внесли свой вклад в развитие тенниса в Беларуси. В частности он подчеркнул заслуги Шакутина.

"Со своей стороны, хочу пообещать, что все те начала и мысли, которые были им запланированы, будут продолжены", — сказал Тетерин.

Председатель БТФ предложил присвоить Шакутину звание почетного члена Белорусской теннисной федерации.

В четверг также прошли внеочередные конференции и других спортивных федерациях. Так, сменился руководитель у волейболистов — им стал Александр Пясецкий, сменивший на этом посту Валентина Шаева. Свои места сохранили Максим Рыженков (Белорусская федерация баскетбола) и Владимир Коноплев (Белорусская федерация гандбола). Ранее Федерацию биатлона возглавил Андриан Цибульский, председателем Федерации современного пятиборья стал Михаил Прокопенко.