Минск и Рига презентовали в Кельне заявку на проведение ЧМ по хоккею 2021 года

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск и Рига сегодня в Кельне презентовали совместную заявку на проведение хоккейного чемпионата мира 2021 года. Презентация белорусско-латвийской заявки прошла под слоганом "Страсть. Без границ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первоначально Беларусь планировала самостоятельно бороться за право принять планетарный хоккейный форум-2021 и провести его на двух ледовых стадионах столицы - "Минск-Арене" и "Чижовка-Арене", как это было в 2014 году. Однако в январе 2017 года было принято решения объединить усилия с Ригой, которая также имеет опыт проведения главного хоккейного турнира: столица Латвии с успехом провела чемпионат планеты в 2006 году. Теперь оба города намерены снова принять мировое первенство и на высшем уровне провести столь значимый турнир. В преддверии голосования президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высоко оценил шансы Минска и Риги.

Соперником белорусско-латвийского проекта будет Финляндия, которая планирует провести ЧМ-2021 в Тампере и Хельсинки. Их презентация также прошла сегодня в Кельне перед первыми четвертьфиналами чемпионата мира-2017.

Там же завтра, 19 мая, пройдет голосование, после которого и определится хозяин хоккейного чемпионата мира 2021 года. В выборах примут участие представители 67 национальных хоккейных ассоциаций, входящих в IIHF.

Следующий планетарный форум пройдет в 2018 году в Дании (Копенгаген, Хернинг), ЧМ-2019 примет Словакия (Братислава. Кошице), в 2020 году хозяином хоккейного ЧМ будет Швейцария (Цюрих, Лозанна).-0-