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Россия вышла в полуфинал Чемпионата мира по хоккею
18.05.2017 19:26 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал 81-го Чемпионата мира, сообщает Sputnik.
Полуфинальный матч Россия — Чехия состоялся в четверг на AccorHotels Arena в Париже. Игра завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Олега Знарка. Голы в составе победителей на свой счет записали Дмитрий Орлов (9-я минута), Никита Кучеров (14) и Артемий Панарин (54).
В другом полуфинальном поединке между командами США и Финляндии викторию праздновали Суоми — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Точные броски совершили Микко Рантанен (22) и Йонас Кемпайнен (47).
Россияне в полуфинале в субботу сыграют с победителем матча между сборными Канады и Германии. Финны в полуфинале встретятся с победителем матча между командами Швейцарии и Швеции.
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МИНСК, 18 мая — Sputnik. Сборная России по хоккею вышла в полуфинал 81-го Чемпионата мира, сообщает Sputnik. Полуфинальный матч Россия — Чехия состоялся в четверг...
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