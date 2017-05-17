Более 200 граций примут участие в ЧЕ по художественной гимнастике в Будапеште

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 граций примут участие в чемпионате Европы по художественной гимнастике, который с 19 по 21 мая пройдет в Будапеште. Сборная Беларуси будет представлена сильнейшим составом, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

На первом после Олимпийских игр в Рио европейском форуме в групповых упражнениях выступят только юниорские команды, а в командном первенстве и в индивидуальном многоборье будут представлены сильнейшие гимнастки. В белорусской сборной особые надежды связывают с выступлениями Екатерины Галкиной и Алины Горносько, которые в текущем сезоне уже не раз поднимались на пьедестал почета этапов Кубка мира.

Как сообщалось, на последнем старте в Софии Екатерина Галкина завоевала серебро в упражнении с лентой, а также стала бронзовым призером в композиции с обручем. Алина Горносько поднялась на высшую ступень пьедестала в соревнованиях с булавами, также в коллекции белоруски бронзовая награда в упражнении с мячом. Юная спортсменка, которой только в августе исполнится 16, впервые громко заявила о себе на юниорском чемпионате Европы в Холоне и готова составить конкуренцию более опытным соперницам. Традиционно главными фаворитами чемпионата Европы является команда России.

В пятницу и субботу пройдут квалификационные соревнования. Юниорки дважды представят композиции с десятью булавами, лидеры национальных сборных в первый день выступят с обручем и мячом, во второй - с булавами и лентой. Восемь лучших спортсменок, а также восемь сильнейших групп в воскресенье, 21 мая, поборются за медали в отдельных видах.-0-