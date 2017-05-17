Сергей Гуренко: «Будем играть в три форварда, создавать БАТЭ проблемы. Пускай они думают, что противопоставить нам»

И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 9-го тура высшей лиги, в котором его команда в рамках «класико» на выезде сыграет с БАТЭ.

- Вас, наверное, ждет самый важный матч чемпионата Беларуси. У вас есть богатый опыт выступления за рубежом. Скажите, как проходят такие крупные матчи там?

– При полных стадионах, есть ажиотаж. Но я как спортсмен никогда не ощущал какого-то напряжения. Наоборот, такие матчи были лучшими, было много положительных эмоций. Сегодня вспоминаю, когда «Рома» на 15-й минуте 3:0 обыгрывала «Лацио». Потом – матч «Локомотива» против московского «Спартака», ЦСКА. Закручивались такие интриги... Проигрывали 0:2, потом свели вничью, в итоге выиграли. Было очень много встреч, где была интрига.

- Какие у вас ожидания от предстоящего противостояния с БАТЭ?

– Не знаю. Готовимся как к любому сопернику. Надо искать счастья у чужих ворот. Будем также играть в три нападающих, атаковать, создавать им проблемы. Пускай БАТЭ думает, что противопоставить нам.

- Вы расколдовали Антона Сароку, он забивает в трех матчах кряду. В чем секрет успеха?

– Думаю, что точно не во мне. Все вопросы в нем. Ему нужно еще больше работать индивидуально, потому что потенциал Антона пока далеко не раскрыт. Он может значительно больше забивать.

- Молодой Максим Швецов готов принять участие в таком большом матче в плане психологии?

– Если мы не дадим ему шанс, никогда не ответим на этот вопрос, – сказал Гуренко.

Матч БАТЭ – «Динамо-Минск» состоится 20 мая в 19:00 на «Борисов-Арене».