ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Гуренко: «Будем играть в три форварда, создавать БАТЭ проблемы. Пускай они думают, что противопоставить нам»

18.05.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

И.о. главного тренера минского «Динамо» Сергей Гуренко поделился ожиданиями от матча 9-го тура высшей лиги, в котором его команда в рамках «класико» на выезде сыграет с БАТЭ.

- Вас, наверное, ждет самый важный матч чемпионата Беларуси. У вас есть богатый опыт выступления за рубежом. Скажите, как проходят такие крупные матчи там?

– При полных стадионах, есть ажиотаж. Но я как спортсмен никогда не ощущал какого-то напряжения. Наоборот, такие матчи были лучшими, было много положительных эмоций. Сегодня вспоминаю, когда «Рома» на 15-й минуте 3:0 обыгрывала «Лацио». Потом – матч «Локомотива» против московского «Спартака», ЦСКА. Закручивались такие интриги... Проигрывали 0:2, потом свели вничью, в итоге выиграли. Было очень много встреч, где была интрига.

- Какие у вас ожидания от предстоящего противостояния с БАТЭ?

– Не знаю. Готовимся как к любому сопернику. Надо искать счастья у чужих ворот. Будем также играть в три нападающих, атаковать, создавать им проблемы. Пускай БАТЭ думает, что противопоставить нам.

- Вы расколдовали Антона Сароку, он забивает в трех матчах кряду. В чем секрет успеха?

– Думаю, что точно не во мне. Все вопросы в нем. Ему нужно еще больше работать индивидуально, потому что потенциал Антона пока далеко не раскрыт. Он может значительно больше забивать.

- Молодой Максим Швецов готов принять участие в таком большом матче в плане психологии?

– Если мы не дадим ему шанс, никогда не ответим на этот вопрос, – сказал Гуренко.

Матч БАТЭ – «Динамо-Минск» состоится 20 мая в 19:00 на «Борисов-Арене».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Более 200 граций примут участие в ЧЕ по художественной гимнастике в Будапеште
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика