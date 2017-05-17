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Хоккеисты России и Финляндии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира
18.05.2017 19:52 — Новости Спорта | БелТА
18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На хоккейном чемпионате мира сегодня определяются участники полуфинальной стадии, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом парижском четвертьфинале сборная России уверенно переиграла команду Чехии - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Россияне доминировали на протяжении всей игры и уже в первом периоде создали хороший задел: Дмитрий Орлов открыл счет на 9-й минуте, а Никита Кучеров удвоил результат на 14-й минуте встречи. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в заключительной трети матча Артемий Панарин точным броском за 6 минут до финальной сирены поставил последнюю точку. Соперник россиян в борьбе за выход в финал определится сегодня после матча сборных Канады и Германии.
Хоккеисты Финляндии, которые очень натужно начали мировое первенство, постепенно разыгрались и сегодня в Кельне взяли верх на сборной США - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Микко Рантанен и Йонас Кемппайен. В полуфинале финны будут соперничать с победителем матча Швейцария - Швеция.
Полуфинальные матчи состоятся 20 мая в Кельне, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу пройдут 21 мая.-0-
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В первом парижском четвертьфинале сборная России уверенно переиграла команду Чехии - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).
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