Хоккеисты России и Финляндии стали первыми полуфиналистами чемпионата мира

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На хоккейном чемпионате мира сегодня определяются участники полуфинальной стадии, которые продолжат борьбу за награды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом парижском четвертьфинале сборная России уверенно переиграла команду Чехии - 3:0 (2:0, 0:0, 1:0). Россияне доминировали на протяжении всей игры и уже в первом периоде создали хороший задел: Дмитрий Орлов открыл счет на 9-й минуте, а Никита Кучеров удвоил результат на 14-й минуте встречи. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а в заключительной трети матча Артемий Панарин точным броском за 6 минут до финальной сирены поставил последнюю точку. Соперник россиян в борьбе за выход в финал определится сегодня после матча сборных Канады и Германии.

Хоккеисты Финляндии, которые очень натужно начали мировое первенство, постепенно разыгрались и сегодня в Кельне взяли верх на сборной США - 2:0 (0:0, 1:0, 1:0). Шайбы забросили Микко Рантанен и Йонас Кемппайен. В полуфинале финны будут соперничать с победителем матча Швейцария - Швеция.

Полуфинальные матчи состоятся 20 мая в Кельне, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу пройдут 21 мая.-0-