Анатолий Байдачный: «Отставка Боровского? Я этот театр абсурда даже обсуждать не хочу! Из года в год одно и то же – чушь откровенная»

Известный белорусский специалист Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом газеты «Прессбол» Владимиром Пирогом не стал комментировать отставку Сергея Боровского с поста главного тренера минского «Динамо».

- Поговорим и про наше «Динамо». По традиции в мае из его стана прилетела резонансная новость о тренерской отставке. Как считаете, была ли обоснованной смена Сергея Боровского?

– Послушайте, я театр абсурда даже обсуждать не хочу! Вы же понимаете, что это несерьезно. Из года в год одно и то же — чушь откровенная...

- Тогда о другом: как получается у команды при Сергее Гуренко в трех последних матчах?

Сложно судить. Можно сказать, “Динамо” без игры набрало очки. С одной стороны, это хорошо, когда команда их приобретает, даже не показывая содержательного футбола. Но есть надежда, что игра еще появится — люди ведь все равно хотят видеть ее зрелищной, – сказал Байдачный.