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Кубок Стэнли. Финал Запада. «Нэшвилл» принимает «Анахайм»
18.05.2017 19:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертом матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» сыграет с «Анахаймом».
Кубок Стэнли
Финал Западной конференции
Счет в серии: 2-1.
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В четвертом матче финальной серии Западной конференции в Кубке Стэнли «Нэшвилл» сыграет с «Анахаймом».
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